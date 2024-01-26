«العدل الدولية» تصدر قرارها اليوم بشأن «الإبادة»

المصدر: عواصم - وكالات

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يترقب العالم حكم محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، في دعوى أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لمعاقبتها على ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، خلال العدوان الإسرائيلي الذي دخل شهره الرابع.

وأعلنت محكمة العدل الدولية، أنها ستصدر الجمعة، قراراً بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة على إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة تمثل إبادة جماعية. وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة، أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضياً ستصدر قرارها الساعة 12 ظهراً بتوقيت غرينتش (الرابعة عصراً).

وتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها: أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فوراً، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

والتدابير المؤقتة هي نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع في أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها، إذ غالباً ما يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، والتي تتكون عموماً من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع القانوني.

وفي الحكم الأولي، لن تتطرق المحكمة إلى المسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، لكنها ستنظر فحسب في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة محتملة إلى حين نظر المحكمة في القضية بشكل كامل، وهي عملية تستغرق عادة سنوات.

في المقابل، ووفق صحيفة «نيويورك تايمز»، فقد قررت إسرائيل الطعن في اتهام جنوب أفريقيا لها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، بتزويد محكمة العدل الدولية بملفات سرية تضمنت قرارات كان أصدرها مسؤولون مدنيون وعسكريون إسرائيليون.

ورفعت إسرائيل السرية عن أكثر من 30 أمراً سرياً صادراً عن الحكومة وقادة عسكريين، وفق المصدر، تقول إنها تدحض الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتظهر بدلاً من ذلك الجهود الإسرائيلية لتقليل الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين.

وقرارات المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف، لكنها لا تستطيع تنفيذها، وليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بها، لكن من شأن مثل هذا الحكم أن يضر بسمعة إسرائيل، ويشكل سابقة قانونية في حال عدم التزامها به.

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