الحوثيون يواصلون استهداف السفن في البحر الأحمر

المصدر: عواصم - وكالات

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تواصلت الهجمات الحوثية اليمنية على سفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، رغم الضربات المتكررة التي توجهها الولايات المتحدة وبريطانيا لمواقعهم في اليمن، أمس.

حيث أكد البيت الأبيض أمس أن الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ على سفن في البحر الأحمر، لكن تم اعتراض اثنين منها فيما أخطأ الثالث هدفه. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي «أطلق الحوثيون ثلاثة صواريخ على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر، أخطأ صاروخ هدفه...

وأسقطت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية الصاروخين الآخرين».وقال كيربي إن التقارير الأولية تشير إلى أن الضربات الأمريكية على أهداف للحوثيين أتت بنتائج فعالة.

وكان الجيش الأمريكي ذكر في بيان أنه نفذ المزيد من الضربات في اليمن فجر أمس ودمر صاروخين مضادين للسفن كان الحوثيون يعتزمون إطلاقهما صوب البحر الأحمر. في الأثناء، أعلنت شركة «ميرسك» الدنماركية العملاقة للشحن أن سفينتَين تابعتَين لفرعها الأمريكي كانتا تعبران مضيق باب المندب عادتا أدراجهما في البحر الأحمر بعد «انفجارات» قريبة.

وقالت الشركة في بيان «خلال الرحلة، بلّغت السفينتان عن رؤية انفجارات قريبة فيما اعترضت البحرية الأمريكية المرافقة لهما عدة مقذوفات»، مؤكدة أن الطواقم والبضائع لم يلحق بها أي أذى. وأشارت إلى أن «البحرية الأمريكية أعادت السفينتَين ورافقتهما إلى خليج عدن». وأوضحت أن السفن تمكّنت من مواصلة عبور المضيق بحماية البحرية الأمريكية.

ويرفع الهجوم على سفينتي الشحن، مايرسك ديترويت ومايرسك شيزابيك، احتمالات شن الحوثيين هجمات مستمرة على الملاحة عبر مضيق باب المندب.

وكانت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، وهي منظمة تراقب الممرات المائية في الشرق الأوسط والتي يشرف عليها الجيش البريطاني، أبلغت عن وقوع انفجار أمس، بالقرب من مضيق باب المندب قبالة اليمن. وقالت إن الانفجار وقع على بعد نحو 100 متر من السفينة، لكنه لم يسبب أضراراً وطاقمها بخير.

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