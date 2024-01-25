السيسي: إسرائيل تعرقل وصول المساعدات لغزة

المصدر: القاهرة - وكالات

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اتهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إسرائيل، أمس، بعرقلة وصول المساعدات إلى قطاع غزة الفلسطيني عبر معبر رفح من خلال الإجراءات التي تفرضها.

وقال السيسي أمام جمع من الضباط ومسؤولي الدولة، خلال الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة: «هذا شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه بسبب الصراع على إطلاق المحتجزين. إنهم يستخدمون هذا كوسيلة من وسائل الضغط على السكان».

وأضاف: «حجم الشاحنات التي كانت تدخل إلى غزة يومياً 600 شاحنة (قبل الحرب). وحالياً لم نتجاوز في أعلى تقدير 200 إلى 220 شاحنة. كيف يعيش هؤلاء الناس؟».

وتابع الرئيس المصري قائلاً: «معبر رفح مفتوح على مدار الأربع وعشرين ساعة، سبعة أيام طوال 30 يوماً، لكن الإجراءات التي تتم من الجانب الآخر، إسرائيل، حتى نستطيع إدخال المساعدات دون أن يتعرض لها أحد، هي ما تؤدي إلى ذلك».

وأكد السيسي مواصلة مصر دورها في دعم الفلسطينيين في غزة، ونقلت قناة «القاهرة» الإخبارية عنه قوله: «موقفنا من تطورات غزة كان واضحاً منذ البداية، وسنواصل دورنا في دعم الفلسطينيين بقطاع غزة».

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