مستشفيات خان يونس ساحات حرب

المصدر: غزة - وكالات

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تحولت المستشفيات في مدينة خان يونس بقطاع غزة، أمس، إلى ساحات حرب، بعد أن قالت إسرائيل إنها كثفت هجومها على المدينة التي يتركز فيها القتال مع الفصائل الفلسطينية.

وعبرت الأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن مصير الآلاف من النازحين الذين لجأوا إلى مستشفيات أكبر مدن جنوب القطاع، وهم الآن محاصرون بداخلها. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا»: «وردت أنباء عن قتال عنيف بالقرب من المستشفيات، بما في ذلك الأقصى وناصر والأمل، مع محاولة فلسطينيين المغادرة إلى مدينة رفح الجنوبية».

وقال المكتب نقلاً عن مسعفين: «لا يمكن لأحد الدخول أو الخروج من مستشفى ناصر بسبب القصف المستمر». وأفاد المسعفون أيضاً أن الموظفين كانوا يحفرون القبور في أرض المنشأة «بسبب الأعداد الكبيرة المتوقعة من الوفيات». وقال مكتب «أوتشا» إن نحو 18 ألف شخص نزحوا من منازلهم موجودون في هذا المستشفى وحده.

وأشارت مصادر إلى أن «عشرات الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى ناصر في خان يونس من جميع الجهات». واشتبك الجيش الإسرائيلي مع مسلحين فلسطينيين بالقرب من المستشفى، وهو الرئيسي في المدينة. وقال مسعفون إن مئات المرضى وآلاف النازحين لم يتمكنوا من مغادرة المستشفى بسبب القتال الدائر. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفى ناصر بات معزولاً.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن الفرار ليس خياراً بالنسبة للكثيرين، وذكرت أن موظفيها محاصرون داخل مستشفى ناصر رفقة نحو 850 مريضاً وآلاف النازحين بسبب خطورة السير في الطرق المحيطة أو عدم القدرة على الوصول إليها.

مأوى لاجئين

وقال مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في غزة إن قصفاً مدفعياً على مأوى للأمم المتحدة أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل وجرح 75 في خان يونس.

وقال توماس وايت عبر حسابه على منصة إكس: «أصابت قذيفتا دبابات مبنى يؤوي 800 شخص، وتشير التقارير إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين».

وبحسب وايت فإن فرقاً من الوكالة ومنظمة الصحة العالمية تحاول الوصول إلى المأوى المغلق منذ يومين. وقال جيمس ماكغولدريك، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، للصحافيين عبر الفيديو: «كان هناك ما يقدر بنحو 10 آلاف شخص يحتمون في تلك المنشأة».

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