مسؤول أممي: تسعة قتلى في قصف مدفعي على ملجأ للأمم المتحدة في جنوب قطاع غزة

المصدر: ا ف ب

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قال مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، الأربعاء، إن قصفاً مدفعياً على ملجأ للأمم المتحدة أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقال توماس وايت عبر حسابه على منصة إكس: "أصابت قذيفتا دبابات مبنى يؤوي 800 شخص وتشير التقارير إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين".

وبحسب وايت فإن فرقاً من الأونروا ومنظمة الصحة العالمية تحاول الوصول إلى المأوى المغلق منذ يومين.

وقال وايت إن مركز تدريب تابع للأونروا ويؤوي عشرات آلاف النازحين تعرض للقصف ما أدى إلى "اشتعال النيران وسقوط عدد كبير من الضحايا".

وقال جيمس ماكغولدريك المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية للصحافيين عبر الفيديو "كان هناك ما يقدر بنحو 10 آلاف شخص يحتمون في تلك المنشأة".

من جانبه، قال بيان لحماس إن "عشرات الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى ناصر من كافة الجهات باستثناء ممر لخروج النازحين من البوابة الشمالية قرب السوق المؤدي لمخيم خان يونس".

وقال المفوض العام للمنظمة الأممية فيليب لازاريني الثلاثاء إن المأوى نفسه تعرض للقصف خلال العملية العسكرية.

وأشار لازاريني إلى أن ستة نازحين قتلوا على الأقل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء فرضه "طوقاً" على مدينة خان يونس التي أصبحت مركزا للقتال في قطاع غزة.

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