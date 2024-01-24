لندن: الضربات على الحوثيين حققت أهدافها

المصدر: عدن - محمد أحمد، عواصم - وكالات

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قالت لندن إن أحدث الضربات التي وجهتها مع الولايات المتحدة ودول حليفة أخرى ضد أهداف حوثية في اليمن، حققت أهدافها.

وفي أحدث رد لها على هذه الهجمات الحوثية على سفن في البحر الأحمر، نفذت القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على ثمانية مواقع مختلفة في اليمن بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا.

جولة جديدة

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن القوات الأمريكية والبريطانية استهدفت بجولة جديدة من الضربات موقع تخزين تحت الأرض تابعاً للحوثيين بالإضافة إلى قدرات صاروخية تستخدمها الميليشيا لمهاجمة الشحن في البحر الأحمر.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للبرلمان إن «المؤشرات الأولية تظهر أن الضربات دمرت جميع الأهداف المقصودة».

وأكّد أن لندن ستواصل الردّ على هجمات الحوثيين في حال استمرّت. وقال «نحن لا نسعى إلى المواجهة»، مضيفاً «لكن في حال الضرورة، لن تتردد المملكة المتحدة في الردّ في إطار الدفاع عن النفس». وتابع «لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهذه الهجمات بالمرور من دون رد».

وتعهد سوناك بفرض عقوبات على الحوثيين، قائلاً «سنستخدم أكثر الوسائل فعالية المتاحة لنا لقطع الموارد المالية» عن الحوثيين. وأضاف «نعتزم الإعلان عن عقوبات جديدة في الأيام المقبلة» بالتعاون مع الولايات المتحدة.

مغادرة الرعايا

في الأثناء، طلب الحوثيون من مكتب الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرتهم مغادرة البلاد خلال مدة لا تتجاوز الشهر.

ورداً على قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وجهت الجماعة خطاباً إلى مكتب تنسيق الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية وطلبت منه، ومن خلاله، إلى جميع المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرتهم، إبلاغ جميع المسؤولين والعاملين في المنظمات الأممية من حملة الجنسية الأمريكية والبريطانية الاستعداد لمغادرة تلك المناطق خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً.

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