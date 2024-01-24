نتانياهو: المرحلة الثالثة في غزة تستمر 6 أشهر أخرى

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، إن المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة ستستغرق نحو 6 أشهر، بالتزامن اقتراح إسرائيلي على حركة حماس بـ«هدنة لشهرين» مقابل إطلاق الحركة سراح الأسرى المحتجزين في غزة، وسط تقارير عن خطة أعدتها 5 دول عربية لإنهاء الحرب في غزة، وتمهد الطريق لـ«حل الدولتين».

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أمس، عن نتانياهو خلال اجتماع مغلق لمجلس الوزراء الإسرائيلي، أن المرحلة الثالثة من الحرب ستستغرق نحو 6 أشهر.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي أمس، إن إسرائيل لن توافق على اتفاق يسمح باستمرار احتجاز الأسرى في غزة أو بقاء «حماس» في السلطة بالقطاع.

وأضاف إن أهداف الحرب لم تتغير، وهي «تدمير قدرات حماس الإدارية والعسكرية في قطاع غزة وإعادة جميع الرهائن. لن نتوصل إلى اتفاق لإطلاق النار يبقي الرهائن في غزة وحماس في السلطة». وأضاف «ليس لدينا ما نوضحه أكثر من ذلك».

صفقة متعددة

وقال مسؤولون مصريون، إن العديد من المقترحات الإسرائيلية لإطلاق سراح الأسرى، بما في ذلك وقف القتال لمدة شهرين كجزء من صفقة متعددة المراحل تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة، رفضتها «حماس».

ووفقاً لتقرير أورده موقع «سكاي نيوز عربية»، نقلاً عن صحيفة «وول تسريت جورنال»، تعمل 5 دول عربية على خطة، من شأنها أن تنهي الحرب في غزة، وتمهد الطريق نحو تنفيذ حل الدولتين، بحسب مسؤولين عرب.

والاقتراح، الذي تم تقديمه إلى إسرائيل عبر الولايات المتحدة، هو أول خطة مشتركة من قبل الدول العربية لإنهاء الحرب.

وقال مسؤولون عرب، إن الخطة العربية تسير في مسار منفصل عن المفاوضات بشأن إطلاق سراح أكثر من 100 أسير إسرائيلي محتجزين في غزة.

وتتناول الخطة التي اقترحتها الدول العربية الخمس ما يجب أن يحدث في غزة في أعقاب الحرب مباشرة.

وترفض الدول العربية طلباً إسرائيلياً بتولي المسؤولية المباشرة عن إعادة إعمار القطاع وأمنه بعد الحرب.

وقال مسؤولون عرب، إن الدول العربية تقترح تدريب قوات الأمن الفلسطينية للمساعدة في إحياء وإصلاح السلطة الفلسطينية، وللمساعدة في نهاية المطاف في تنظيم الانتخابات.

وقال المسؤولون السعوديون والمصريون إن المسؤولين العرب ما زالوا يعملون على الخطة، ويأملون بالانتهاء منها في الأسابيع المقبلة.

أسوأ الخسائر

ميدانياً، قال الجيش الإسرائيلي أمس، إن مقتل 24 جندياً إسرائيلياً في منطقة المغازي الليلة قبل الماضية، مثل يوماً صعباً وقاسياً، وقال نتانياهو «شهدنا أحد أصعب أيامنا منذ اندلاع الحرب... لن نتوقف عن القتال حتى تحقيق النصر التام».

ورداً على سؤال بشأن تقارير إعلامية تفيد بأن اتفاقاً لوقف إطلاق النار قيد المناقشة، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، إن أهداف الحرب لم تتغير.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته نفذت عملية واسعة النطاق طوقت خلالها خان يونس.

ووفقاً لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، لقي 195 فلسطينياً على الأقل حتفهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي الموثق إلى 25490 مع وجود آلاف القتلى تحت الأنقاض.وقال مسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية المتقدمة تحاصر المستشفيات في الجنوب.

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