الجيش الأمريكي يقصف إرهابيين في الصومال

المصدر: مقديشو - أ ب

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أعلن الجيش الأمريكي، أمس، أنه شن غارات جوية في الصومال، مطلع الأسبوع الجاري، أسفرت عن مقتل 3 عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، مؤكداً أنه «لم تقع إصابات بين المدنيين».

وصرحت قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا، في بيان، أن الغارات نفذت بطلب من الحكومة الصومالية، وشنت على منطقة نائية، تبعد نحو 35 كيلو متراً شمال شرقي مدينة كيسمايو، ولم يحدد البيان هويات المستهدفين.

جدير بالذكر أن مسلحين يشنون تمرداً منذ 16 عاماً ضد الحكومة الصومالية، فيما يشنون كذلك هجمات واسعة النطاق على كينيا المجاورة، لمشاركة قوات كينية في قوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال.

وبدأت قوة حفظ السلام، التابعة للاتحاد الأفريقي، وقوامها 19 ألف جندي، انسحاباً تدريجياً من الصومال، بهدف تسليم المسؤوليات الأمنية للقوات الصومالية.

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