مصر تدشّن المفاعل النووي الرابع في «الضبعة»

المصدر: موسكو، القاهرة - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت مصر، أمس، مراسم «بدء صب الخرسانة» بقاعدة المفاعل الرابع في محطة الطاقة النووية، الجاري إنشاؤها في منطقة الضبعة، بالساحل الشمالي الغربي للبلاد، بالتعاون مع شركة «روساتوم» الروسية.

حضر مراسم التدشين، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري، عبدالفتاح السيسي.

وقال بوتين إن محطة الضبعة النووية، تمثل تتويجاً للتعاون بين روسيا ومصر، واعتبرها واحدة من أهم المشروعات المشتركة مع مصر، كونها ستعزز مجال الطاقة، وستسهم في تطوير الاقتصاد المصري، وإتاحة فرص عمل للمتخصصين، لافتاً إلى أن المحطة ستوفر طاقة نظيفة هائلة لدعم قطاعات الصناعة الحديثة في مصر.

وأكد بوتين أن «مصر تعد شريكاً استراتيجياً لروسيا، ونعمل على تعزيز العلاقات المشتركة»، مفيداً بأن «التبادل التجاري مع مصر يشهد تطوراً كبيراً، ولدينا شراكة في مشروعات عديدة في مجالات الطاقة والزراعة». ودعا بوتين، السيسي، للمشاركة في فعاليات قمة «بريكس» المقررة أكتوبر المقبل، آملاً مشاركة مصر في أكثر من 200 فعالية ضمن مجموعة «بريكس».

من جهته، أكد السيسي أن «إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر، حدث تاريخي لبلادنا وشعبنا»، مرحباً ببدء المرحلة الثانية الخاصة ببناء الوحدات الخاصة بمحطة الضبعة للطاقة النووية.

وشدد على أن المحطة تمثل أهمية خاصة لمشروعات الطاقة بين القاهرة وموسكو، قائلاً: «نكتب اليوم تاريخاً جديداً من خلال تحقيق حلم المصريين بمحطة للطاقة النووية السلمية». وقال إن «مصر تولي اهتماماً كبيراً لمجالات الطاقة المختلفة، لتعزيز النمو الاقتصادي»، منوّهاً بأن «محطة الضبعة النووية تفتح صفحة جديدة للعلاقات بين مصر و روسيا».

في الغضون، علّق الكرملين على الشراكة الروسية- المصرية في الطاقة النووية، قائلاً: «يستمر تعاوننا مع مصر في مجموعة متنوعة من المجالات وهي شريك مهم للغاية، بما في ذلك في مجال التكنولوجيا المتطورة، وهو أمر مهم للغاية لمزيد من التنمية في مصر».

وأوضح مدير عام شركة «روساتوم» الروسية، أليكسي ليخاتشوف، التي تتولى تشييد محطة الضبعة النووية، أن دورة عمل المحطة تقترب من 100 عام. وطبقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشيد «روساتوم» محطة الضبعة النووية، بأفضل التقنيات، وأعلى معايير الأمان والسلامة عالمياً.

وأكد نائب رئيس شركة «آتومستروي إيكسبورت» الإنشائية، التابعة لعملاق الطاقة النووية الروسي «روساتوم»، نيقولاي فيخانسكي، أن أكثر من نصف عمال البناء في محطة الضبعة النووية من المصريين.

وقال إن «روساتوم» بموجب أي عقد أجنبي، لديها التزامات بفتح فرص عمل لمواطني البلد الذي تطلق فيه مشروعاتها. وأضاف: «نحاول دمج العمال والصناعيين المحليين بفريق العمل في أي مشروع جديد، إن مشاركة العمال المحليين أمر ضروري».

جدير بالذكر، أن محطة الضبعة النووية تضم أربعة مفاعلات من الجيل (3+)، العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، إذ من المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعا ضمن مزيج الطاقة الكهربائية لمصر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز