دبابات إسرائيلية تقصف مستشفى ناصر في خان يونس

المصدر: ا ف ب

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أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الثلاثاء أن الدبابات الاسرائيلية تقصف مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة، في اليوم التاسع بعد المئة لبدء الحرب.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن "الدبابات الإسرائيلية تطلق النار بكثافة على الطوابق العلوية بمبنى الجراحات التخصصية ومبنى الطوارئ في مستشفى ناصر في خان يونس، وتوقع عشرات الاصابات".

واتّهمت وزارة الصحة في غزة القوات الإسرائيلية بـ"عزل مجمع ناصر الطبي وبتعريض حياة الطواقم والمرضى والنازحين للخطر".

وأضافت الوزارة في بيان "الطواقم الطبية عاجزة عن نقل الحالات الخطيرة من مجمع ناصر الطبي الى المستشفى الميداني الاردني المجاور له نتيجة القصف المتواصل".

تشهد خان يونس معارك ضارية بين المقاتلين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين الذين تقدموا جنوبا، بعد ثلاثة أشهر من هجومهم البري.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على منصة اكس "تعرضت ملاجئ في خان يونس للقصف خلال العمليات العسكرية أمس (الاثنين) وقُتل ما لا يقل عن 6 نازحين وأصيب عدد أكبر أثناء القتال العنيف حول ملجأنا".

وتابع لازاريني "أصبح الآن الموظفون المذعورون والمرضى والنازحون محاصرين داخل المستشفيات القليلة المتبقية في خان يونس مع استمرار القتال العنيف".

ودعا جميع الأطراف إلى اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتقليل الضرر وحماية المدنيين والمرافق الطبية والعاملين فيها بحسب القانون الدولي.

وعلى الرغم من تأكيد الجيش الإسرائيلي أن قواته تطوّق خان يونس، قال متحدّث باسمه في تصريح لفرانس برس إن الجيش "لا علم له بأي ضربات" في محيط أي ملاجئ للأمم المتحدة الإثنين.

مع تقدم القوات الإسرائيلية، يتجمع الآن أكثر من مليون شخص في رفح، جنوب خان يونس، المتاخمة للحدود المصرية.

وتحدث مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (اوتشا) عن "الألم الذي لا يوصف في غزة حيث يرتفع عدد القتلى بلا توقف".

وقال "أوتشا" على موقع إكس "في خان يونس، يتصاعد القتال ويدمر المناطق المدنية ويحصد الأرواح. وتستمر الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في الارتفاع".

قُتل ما لا يقل عن 25,490 فلسطينيا خلال الحرب في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لآخر حصيلة لوزارة الصحة.

واندلعت الحرب إثر هجوم حماس غير المسبوق في 7 أكتوبر الذي أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

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