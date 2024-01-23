إسرائيل تعلن مقتل 200 من جنودها منذ بدء اجتياح غزة

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مئتين من جنوده في غزة منذ بدء العملية البرية في القطاع الذي تحكمه حركة حماس في أواخر أكتوبر.

وقال متحدّث باسم الجيش، أمس، إن عدد الجنود الذين سقطوا في غزة منذ 27 أكتوبر بلغ 200.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أول من أمس، مقتل أحد جنوده خلال القتال في جنوب قطاع غزة، ما رفع حصيلة القتلى إلى 195 جندياً.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق أهدافها التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الرهائن الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع، بحسب القادة الإسرائيليين.

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