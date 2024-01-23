ألمانيا تعفي الإسرائيليين من تصريح الإقامة

المصدر: برلين - وكالات

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قالت وزارة الداخلية الألمانية أمس، إن الإسرائيليين المقيمين في ألمانيا يمكنهم البقاء حتى 26 أبريل من دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة أو تمديد الإقامة التي يتمتعون بها من دون تأشيرة.

يأتي هذا على خلفية الصراع الدائر في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

ويمكن للإسرائيليين البقاء في ألمانيا 90 يوماً من دون تأشيرة. وذكرت الوزارة أنه في الفترة من 26 يناير وحتى 26 أبريل سيتم إعفاؤهم وفقاً للإجراء الجديد من شرط الحصول على تصريح إقامة للبقاء في البلاد.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر «سنتيح للمواطنين الإسرائيليين البقاء في ألمانيا ثلاثة أشهر أخرى من دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة. وهذه مساعدة عملية للأفراد الذين نريد دعمهم في هذه الظروف الصعبة».

يأتي ذلك في أعقاب، التقرير الذي نشرته «دير شبيغل» الأسبوع الماضي، والذي أفادت فيه بأن الحكومة الألمانية تدرس إمكان تزويد إسرائيل ذخائر دبابات لمعاونتها في الحرب ضد حركة «حماس» في قطاع غزة، موضحة أن الإدارات الألمانية المعنية وافقت من ناحية المبدأ على تلبية طلب الحكومة الإسرائيلية.

وكذلك جاء ذلك بعدما رفضت ألمانيا في وقت سابق، الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بارتكاب «إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين في غزة.

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