بوريل: الوضع الإنساني في غزة لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين أن الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي تفرض إسرائيل حصارا مطبقا عليه حاليا ضمن حربها على حركة (حماس)، "لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك".

وقال بوريل للصحفيين قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "من الآن فصاعدا لن أتحدث عن عملية السلام، ولكنني أريد عملية حل الدولتين".

وشدد بوريل على حل الدولتين، مؤكدا أن إسرائيل لا يمكنها بناء السلام "بالوسائل العسكرية وحدها"، قبيل محادثات مرتقبة مع كل من وزيري الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني.

وقال بوريل للصحافيين "ما هي الحلول الأخرى التي يفكّرون بها؟ دفع جميع الفلسطينيين للمغادرة؟ قتلهم؟".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز