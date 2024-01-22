بريطانيا تساعد الجيش الإسرائيلي استطلاعياً

المصدر: موسكو- وكالات

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كشفت صحيفة غربية عن قيام القوات المسلحة البريطانية بتقديم دعم كبير للجيش الإسرائيلي أثناء معاركه الدائرة في قطاع غزة، وذلك من خلال رحلات مراقبة جوية فوق القطاع.

وبحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن صحيفة «ماليتاري ووتش» الأمريكية، فإنه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الفائت، قدمت الدول الغربية دعماً كبيراً ومتزايداً للجيش الإسرائيلي، حيث كشفت الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2023، أنها تنشر أيضاً طائرات من دون طيار من طراز «إم كيو - 9 ريبير» لمراقبة غزة ونقل المعلومات الاستخبارية إلى القوات الإسرائيلية.

كما قدمت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية معلومات استخبارية عن مواقع القادة الفلسطينيين لدعم محاولات الاغتيال الإسرائيلية المستمرة، وأفادت الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً بأنها نشرت قوات خاصة للقتال في مسرح العمليات.

وقد واجهت المساعدة، وبخاصة توفير الأسلحة، بعض الانتقادات في الغرب لتحويل الدعم والاهتمام الذي تشتد الحاجة إليه بعيداً عن أوكرانيا في وقت يتسارع التقدم الروسي.

وبقدر ما لعبت بريطانيا دوراً رائداً في دعم المجهود الحربي الأوكراني، قامت القوات الجوية الملكية البريطانية أيضاً بأكثر من 50 رحلة استطلاعية فوق غزة منذ ديسمبر الفائت، وفقاً لـ «سبوتنيك».

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