السلطة ترفض استلام أموال الضرائب المنقوصة

المصدر: رام الله - د.ب.أ

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قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن «أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة الوطنية الفلسطينية من الدفع لأهلنا في قطاع غزة، مرفوضة من جانبنا».

وطالب الشيخ، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) أمس، «المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة».

ووفق الوكالة، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية رفض استلام أموال عائدات الضرائب «المقاصة»، بعدما استقطعت إسرائيل جزءاً منها «مخصصات قطاع غزة».

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينيت»، صادق أمس، على «خطة لتحويل أموال المقاصة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية» من خلال النرويج كطرف ثالث.

ويقضي القرار الإسرائيلي، بطلب من الإدارة الأمريكية، بإيداع أموال المقاصة، بمبلغ يتراوح بين 750 إلى 800 مليون شيكل، في حساب في النرويج، وأن بإمكان السلطة الفلسطينية الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، وبقاء حصة قطاع غزة في هذا الحساب.

وحسب القرار، يحظر على النرويج أن تنقل أموالاً إلى غزة، حتى لو كانت على شكل قرض، وفي حال تم ذلك، فإن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مخوّل بوقف تحويل هذه الأموال.

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