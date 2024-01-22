حراك دولي متجدد على خط الأزمة الرئاسية في لبنان

المصدر: بيروت - وفاء عواد

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أقفل الأسبوع الفائت في لبنان على معلومات مفادها أن اللجنة الخماسية، العربية والدولية، تعمل على إنقاذ الاستحقاق الرئاسي، الذي حل في 31 أكتوبر 2022، ولم يُنجز حتى الآن، وذلك من خلال اجتماع ستعقده قريباً، بهدف توحيد الموقف حيال مواصفات الرئيس الجديد.

ووسط كلام عن أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الضغط لإتمام الاستحقاق الرئاسي تحركت جهات دبلوماسية متعددة على الخط اللبناني، في موازاة التحضير لعقد اجتماع خماسي، يتم خلاله البحث في تحديد مواصفات الرئيس بدون تسميته وإبلاغ اللبنانيين بهذه المواصفات، وفق تأكيد مصادر سياسية لـ«البيان».

وبالتزامن مع ما يتردد عن اجتماع ستعقده مجموعة الدول الخماسية، خلال الأسبوعين المقبلين، لإعادة إطلاق الحراك الرئاسي، علمت «البيان» من مصادر سياسية موثوقة أن السفير الفرنسي في لبنان، هيرفيه ماغرو، بصدد التحضير لاجتماع قريب لسفراء «الخماسية» في بيروت، تمهيداً لاجتماع مندوبيها على مستوى أعلى، وذلك قبل عودة الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى بيروت.

اتصالات دولية

وكشفت مصادر متابعة لـ«البيان» أن العواصم المعنية تجري اتصالات في ما بينها، بعيداً من الأضواء، ستتوج بلقاء بين ممثلي «الخماسي» قبل أن يعود لودريان إلى بيروت، وأن ثمة ما «يطبخ» خارجياً، لتفعيل الاستحقاق الرئاسي.

وتقول مصادر: إن ما يجري حالياً هو إنجاز التطابق في وجهات النظر بين الدول الخمس حول مواصفات الرئيس، والتي سيتم تحديدها بشكل واضح بدون تسمية، إلا أن مؤشراتها تفيد بالذهاب إلى شخصية مقبولة من الجميع، وتحظى بموافقة الغالبية، ويسجل تقاطع حولها داخلياً وخارجياً.

داخلياً تشير المعطيات إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري جاهز لمواكبة الحراك الدولي المرتقب، ما يعني أن بري سيفتح أبواب مجلس النواب، ويركن للعبة الديمقراطية وقواعدها.

ويستكمل الدبلوماسي الفرنسي «الفصل 5» من مهمته الاستثنائية، في إطار مهمته المفتوحة في لبنان، وسط معالم اندفاع فرنسي متجدد لإحياء وساطة، لطالما تعثرت ولم تشق طريقها بعد إلى اختراق الطريق المسدود، الذي يعترضها، كما يعترض سائر الجهود الداخلية والخارجية، لإنهاء الفراغ الرئاسي المتمادي.

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