9 آلاف مشارك بمسيرة «العدالة من أجل فلسطين» في بروكسل

المصدر: أ ف ب

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شارك نحو تسعة آلاف متظاهر في مسيرة نُظّمت، اليوم، في بروكسل للمطالبة بوضع حد للقصف الإسرائيلي العنيف وللمعارك في قطاع غزة، في تحرّك احتجاجي مؤيد للفلسطينيين سار خلاله المتظاهرون في شوارع المدينة، وصولاً إلى الحي الذي تتركّز فيه مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأطلق مشاركون في المسيرة، التي نُظّمت تحت شعار «العدالة من أجل فلسطين»، هتافات على غرار: «أوقفوا الإبادة الجماعية»، و«حرّروا غزة»، وهتف البعض: «عار على الاتحاد الأوروبي» تنديداً بما يعتبرونه تقاعس التكتل في حماية المدنيين الفلسطينيين،

وقال المتظاهر فيكتور دومون: «علينا حقاً أن نتّحد في مواجهة الإبادة الجماعية التي تحصل حالياً في غزة»، وقالت المتظاهرة بهيجة ديور: «ما من شعب يستحق هذا الأمر بغض النظر عن الجهة التي نؤيدها، إنه أمر غير ممكن».

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق لحركة حماس على إسرائيل أسفر عن مقتل 1140 شخصاً، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسميّة.

كذلك، خُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصاً تمّ الإفراج عن نحو مئة منهم في نهاية نوفمبر، بموجب هدنة، ولا يزال 132 منهم محتجزين في القطاع، وفق السلطات الإسرائيلية، ويرجَّح أن 28 على الأقل بينهم قد قُتلوا.

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