ضربات أمريكية جديدة ضدّ أهداف للحوثيين

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

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شنّت الولايات المتحدة ضربات جديدة على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن أمس، على ما أعلن الجيش الأمريكي، مستهدفة صاروخاً مضاداً للسفن كان «جاهزاً للإطلاق».

وقرابة الرابعة فجر أمس، بتوقيت عدن (01,00 بتوقيت غرينتش)، نفذت «القوات الأمريكية غارات جوية على صاروخ حوثي مضاد للسفن كان سيستهدف خليج عدن وكان جاهزاً للإطلاق»، حسبما قالت القيادة العسكريّة الأمريكيّة للشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان أمس.

وأضاف البيان «حددت القوات الأمريكية أن الصاروخ يمثل تهديداً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وبعد ذلك ضربت الصاروخ ودمرته دفاعاً عن النفس».

وتابع «سيجعل هذا الإجراء المياه الدولية أكثر أمناً وأماناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية». ودفعت هجمات الحوثيين الكثير من شركات الشحن البحري، من بينها «ميرسك» الدنماركية، إلى تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.

ويمرّ نحو 12 % من التجارة البحرية العالمية عادة عبر مضيق باب المندب المؤدّي إلى جنوب البحر الأحمر، لكنّ عدد الحاويات التي تمرّ في هذا الممر المائي انخفض بنسبة 70 % منذ منتصف نوفمبر، وفق خبراء.

ودفعت هجمات الحوثيين الولايات المتحدة في ديسمبر إلى تشكيل تحالف بحري دولي يسيّر دوريات في البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة. ووجّه التحالف ضربات استهدفت الحوثيّين في اليمن للمرّة الأولى في 12 يناير، طالت رادارات وبنية تحتيّة لصواريخ ومسيّرات.

ومذّاك، نفّذت الولايات المتحدة سلسلة ضربات أخرى استهدفت خصوصاً منصّات إطلاق صواريخ. وتُمثّل الضربات التي شنتها واشنطن السبت السلسلة الخامسة من الضربات الأمريكية على الحوثيين في الأسابيع الأخيرة.

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