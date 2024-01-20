يحمل الجنسية الأمريكية.. تشييع فلسطيني برام الله قُتل بنيران إسرائيلية

المصدر: أ ف ب

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شيَّع فلسطينيون، اليوم، الفتى توفيق عجاق، الذي يحمل أيضاً الجنسية الأمريكية، وقُتل بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تصاعد العنف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وقُتل الفتى توفيق عجاق (17 عاماً)، أمس، بنيران إسرائيلية في بلدة المزرعة الشرقية إلى الشرق من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) وأقاربه.

ويحمل الفتى جواز سفر أمريكياً، حسبما أفاد كلّ من والده ورئيس البلدية حسن زبن.

وتجمع أهل وأصدقاء الفتى في مشرحة صغيرة في بلدة سلواد، حيث بقي الجثمان طوال الليل، وكانوا يتبادلون التحية بالعربية، إضافة إلى اللغة الإنجليزية بلكنة أمريكية.

ولُفّ جثمان الفتى بعلم فلسطيني وزُين بالأزهار، قبل أن يسير به المشيعون عبر كرم من أشجار الليمون.

وأعرب البيت الأبيض، أمس، عن قلقه البالغ إزاء تقارير عن مقتل فتى فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية بنيران إسرائيلية في شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، لصحافيين: «نشعر بقلق بالغ إزاء هذه التقارير. المعلومات شحيحة حتى الآن، وليست لدينا معلومات وافية حول ما حدث بالضبط».

من جهته، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، إنه «في وقت سابق اليوم، تلقينا تقارير تفيد بأن شرطياً خارج الخدمة ومدنياً فتحا النار باتجاه فلسطيني يُشتبه في إقدامه على رشق حجارة في المزرعة الشرقية» وكان جندي إسرائيلي موجوداً في المكان»، مشيراً إلى أن تحقيقاً قد فُتح في هذه الواقعة.

وتشهد الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعداً في أعمال العنف منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على الأراضي الإسرائيلية.

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