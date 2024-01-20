نتانياهو يكشف حقيقة ما قاله لبايدن عن قيام دولة فلسطين

المصدر: د ب أ، أ ف ب

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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حقيقة تصريحاته المتضاربة عن موقفه من قيام دولة فلسطين، نافياً إبلاغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لا يستبعد إقامة دولة فلسطينية.

وأوضح مكتب نتانياهو، في بيان نادر نشره اليوم، أنه «في محادثته الليلة الماضية مع الرئيس بايدن، كرر رئيس الوزراء نتانياهو موقفه الثابت لسنوات، الذي عبَّر عنه أيضاً في مؤتمر صحفي في اليوم السابق».

وأكد البيان أنه «بعد القضاء على حماس، يجب على إسرائيل أن تظل تحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة لضمان أن لا يشكل بعد الآن تهديداً لإسرائيل، وهذا يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية».

كانت شبكة «سي إن إن» قد نقلت عن مصدر مطلع على محادثات جرت أمس بين نتانياهو وبايدن، أن رئيس وزراء إسرائيل أبلغ بايدن بأن التصريحات العلنية التي أدلى بها في يوم سابق، والتي بدا فيها يرفض فكرة إقامة دولة فلسطينية، لم يكن المقصود منها منع تلك النتيجة بأي شكل من الأشكال، وذلك بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ويأتي تقرير «سي إن إن» عقب تصريحات مماثلة أدلى بها بايدن نفسه الذي قال إن إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين ليس أمراً مستحيلاً، بينما نتانياهو ما زال في السلطة، وناقش الجانبان هذه القضية في اتصال هاتفي أمس.

من جهتها، رفضت «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة، اليوم، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إمكانية قيام دولة فلسطينية، واصفةً إياها بأنها وهم لا ينطلي على الفلسطينيين.

وأكدت، في بيان، أن «بيع الوهم الذي يحاوله بايدن بالحديث عن الدولة الفلسطينية لا ينطلي» على الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن «بايدن شريك كامل في حرب الإبادة»، وأن الفلسطينيين لا ينتظرون منه خيراً.

وقالت: «هؤلاء يظنون أنفسهم أولياء أمور الشعب الفلسطيني، يريدون أن يختاروا له نمط الدولة التي تناسبهم».

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