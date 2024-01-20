قتلى في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في دمشق

المصدر: وكالات

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أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بسقوط ضحايا جراء القصف الذي استهدف مبني سكنيا في العاصمة دمشق.

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم أن "المبنى المستهدف في منطقة المزة عبارة عن أربعة طوابق مأهولة بالسكان تدمر بشكل كلي والمعلومات الأولية تفيد بوقوع ضحايا".

وقال مصدر في فوج إطفاء دمشق، لـصحيفة "الوطن أون لاين" السورية اليوم: "تلقينا بلاغاً بتصاعد أعمدة دخان لحريق في منطقة مزة فيلات غربية ولا معلومات إضافية لدينا حتى الآن".

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الانترنت/واي نت/ اليوم السبت أن أربعة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية على دمشق.

ونقلت الصحيفة عن تقارير صحفية قولها إن قائمة القتلى شملت أكرم الجوري، العضو البارز في حركة الجهاد الفلسطيني، ومسؤولاً في الحرس الثوري الإيراني.

وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) قالت اليوم إن "هجوما يستهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق ناجم عن عدوان إسرائيلي".

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