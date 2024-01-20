أمريكا تنشر حصيلة عملياتها ضد الحوثيين

المصدر: عدن - محمد أحمد

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كشفت البحرية الأمريكية، أمس، عن حصيلة عملياتها ضد الأهداف الحوثية المفترضة في اليمن، التي استهدفتها على مدار أيام الأسبوع، والهجمات التي نفذها الحوثيون ضد السفن في منطقة البحر الأحمر خلال الأيام الأخيرة.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، بأن الحوثيين نفذوا أول من أمس، هجوماً على سفينة شحن، وهو الهجوم الثالث من نوعه خلال أيام.

وأضاف البيان أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على سفينة «إم/ ڤي كيم رينجير»، وهي سفينة ناقلة ترفع علم جزيرة مارشال، تملكها الولايات المتحدة، وتديرها اليونان.

وتابع: «لاحظ الطاقم ارتطام الصواريخ بالمياه بالقرب من السفينة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار للسفينة. واستمرت السفينة في الإبحار».

وأكدت القوات الأمريكية، أن الحوثيين شنوا هجوماً أحادي الاتجاه، أصاب السفينة «إم/ في جينكو بيكاردي» في خليج عدن، وهي سفينة شحن ترفع علم جزر مارشال، مملوكة للولايات المتحدة»، وأفادت بأنه «تم الإبلاغ عن بعض الأضرار، بيد أنه لم تكن هناك إصابات، والسفينة صالحة للإبحار ومستمرة في وجهتها».

في المقابل، أكدت القيادة المركزية الأمريكية استهدافها منصات صواريخ تابعة للحوثيين. ونقل بيان عسكري منسوب لقائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا: «إن تصرفات الحوثيين لا تزال تعرض البحارة الدوليين للخطر، وتعطل ممرات الشحن التجارية في جنوب البحر الأحمر والممرات المائية المجاورة»، وأضاف «سنواصل اتخاذ الإجراءات لحماية حياة البحّارة الأبرياء وسنحمي أفرادنا دائماً».

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