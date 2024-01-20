سويسرا: شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي

المصدر: جنيف - وكالات

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أفاد ممثلو الادعاء في سويسرا، بأنهم تلقوا شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، في وقت تواجه فيه بلاده اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة، بحسب «رويترز»، إذ استهدفت شكوى جنائية هرتسوغ خلال زيارة يقوم بها إلى سويسرا.

وقال مكتب المدعي العام السويسري، في بيان: «سيتم فحص الشكاوى الجنائية، وفقاً للإجراءات المعتادة»، مضيفاً أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية «بشأن دراسة حصانة الشخص المعني».

وفي إشارته إلى مسألة الحصانة، لفت البيان إلى أن إلغاءها ممكن «ضمن شروط معينة» بما في ذلك في حالات الاشتباه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهي «شروط متوافرة في هذه الحالة»، على حد قوله.

ولا يعتزم المكتب الكشف عن تفاصيل بشأن الجهة التي قدمت الشكاوى.

ولم يرد متحدث باسم مكتب هرتسوغ، ولا متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية، ولا وزارة الخارجية على الفور على طلبات للتعليق، وفق «رويترز».

واطلعت «فرانس برس»، على بيان بعنوان «تحرك قضائي ضد جرائم ضد الإنسانية»، قالت إنه يشتبه صدوره عن الأشخاص، الذين يقفون وراء الدعوى، وأفاد البيان بأن عدداً من الأفراد الذين لم تكشف أسماؤهم، وجهوا اتهامات عبر المدعين الفيدراليين وسلطات الكانتونات في بازل، وبرن، وزوريخ.

وأظهر البيان أن المشتكين يطالبون بملاحقة جنائية، بالتوازي مع القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم إسرائيل فيها بارتكاب إبادة عبر حربها على غزة.

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