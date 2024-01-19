ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24762 قتيلاً

المصدر: ا ف ب

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أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الجمعة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24762 قتيلا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وأفادت الوزارة في بيان في انه في "اليوم 105 للعدوان الغاشم على قطاع غزة فإن الاحتلال يرتكب مجازر ضد العائلات راح ضحيتها 142 شهيدا و278 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة"، لترتفع الحصيلة إلى 24762 قتيلا و62108 جريحا منذ السابع من أكتوبر.

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