الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن

المصدر: وكالات

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أعلن الحوثيون ليل الخميس الجمعة استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن، رداً على الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع عسكرية تابعة لهم.

وجاء في بيان نشرته حسابات تابعة للحوثيين على مواقع التواصل الاجتماعي "نفذت القوات البحرية عملية استهداف لسفينة (كيم رينجر) الأمريكية في خليج عدن وذلك بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة مباشرة".

وأكد الحوثيون أن هذه العملية تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".

وبحسب موقع "مارين ترافيك" لرصد حركة الملاحة، فإن السفينة" كيم رينجر" هي ناقلة مواد كيميائية ترفع علم جزر مارشال.

وفي أقل من أسبوع، شنّ الجيش الأمريكي أربع مرات ضربات في اليمن على مواقع عسكرية للحوثيين، آخرها استهدف فجر "الخميس" صواريخ كانت معدّة لإطلاقها على خطوط الملاحة البحرية.

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