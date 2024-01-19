بغداد: انسحاب «التحالف الدولي» ضرورة لأمن واستقرار العراق

المصدر: دافوس (سويسرا) - أ ف ب

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جدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شيّاع السوداني، أمس، الدعوة لرحيل التحالف الدولي ضد «داعش» من العراق، معتبراً أن انتهاء مهمة القوات الأجنبية أضحت «ضرورة لأمن واستقرار البلاد».

وقال السوداني، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، إنه من الضروري «البدء فوراً في حوار للخروج بتفاهم حول ترتيب جدول زمني لإنهاء مهمة المستشارين الدوليين».

وأكد أن «انتهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لأمن واستقرار العراق، كما أنها ضرورة للحفاظ على العلاقات الثنائية البناءة بين العراق ودول التحالف».

وبيّن السوداني أنه لم يعد هناك أي مبررات لوجود التحالف الدولي، وقال: «اليوم، الموقف الأمني، بشهادة كل المختصين في العراق، ولدى الأصدقاء، أن «داعش» لا تمثل تهديداً للدولة العراقية».

وأكمل: «حالياً، هناك مجاميع منفردة لأشخاص يهربون ويختبئون في الكهوف في الجبال والصحاري، تطاردهم الأجهزة الأمنية وتقتص منهم».

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