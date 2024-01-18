نتانياهو: أبلغت واشنطن بمعارضة إقامة دولة فلسطينية بعد الحرب

المصدر: أ ب، رويترز

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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه أبلغ الولايات المتحدة بمعارضته إقامة دولة فلسطينية في إطار أي سيناريو لما بعد الحرب، متعهداً بالمضي قدماً في الهجوم حتى تحقق إسرائيل «انتصاراً حاسماً على حماس».

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم: «في أي ترتيب مستقبلي تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن»، مضيفاً: «يجب أن يكون رئيس الوزراء قادراً على قول: لا، لأصدقائنا».

وأكد أن الجيش الإسرائيلي دمر نحو ثلثي الكتائب القتالية التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، موضحاً أن هناك مرحلتين للقتال، الأولى: تدمير كتائب حماس، وهي وحداتها القتالية المنظمة.

وتابع: «حتى الآن تم تدمير 16 أو 17 من أصل 24. وبعد ذلك تأتي (مرحلة) تطهير المنطقة (من المسلحين)»، مشيراً إلى أن «الإجراء الأول عادة ما يكون أقصر، والثاني عادة ما يستغرق وقتاً أطول».

وقال نتانياهو، وهو يحمل صورة جندي إسرائيلي سقط في القتال، إن الجنود لن يرحلوا سدى، متعهداً بمواصلة القتال حتى هزيمة حماس واستعادة الرهائن المحتجزين في غزة، مضيفاً: «النصر سيستغرق شهوراً عديدة أخرى، لكننا مصممون على تحقيقه».

وبعد مرور أكثر من 100 يوم على إشعال حماس الحرب بهجومها في 7 أكتوبر، تواصل إسرائيل شن واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية وتدميراً في التاريخ الحديث، بهدف تفكيك الجماعة المسلحة التي تحكم غزة منذ عام 2007 وإعادة عشرات الأسرى، وأثارت الحرب التوترات في جميع أنحاء المنطقة، ما يهدد بإشعال صراعات أخرى.

وقُتل أكثر من 24 ألف فلسطيني، وفرَّ نحو 85% من سكان القطاع الساحلي الضيق البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، وتقول الأمم المتحدة إن ربع السكان يتضورون جوعاً.

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