مصر تعلن مقتل 3 من مهربي المخدرات على حدودها

المصدر: البيان

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أعلن المتحدث العسكري المصري، العقيد غريب عبد الحافظ غريب، مقتل ثلاثة من مهربي المخدرات بعملية إحباط محاولة تهريب على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي.

وأوضح غريب، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه «استكمالاً لجهود العناصر الأمنية المسئولة عن تأمين خط الحدود الدولية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، تم إحباط محاولة تهريب للمواد المخدرة تقدر بحوالي (300) كيلوغرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، ما أسفر عن مقتل عدد (3) فرد مهرب».

وأكد استمرار جهود القوات المسلحة المصرية بكل يقظة في تأمين كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

يُذكر أن مصدراً أمنياً كان قد كشف، منذ يومين، أن القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية، وذلك حسبما ذكرت اليوم قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية.

وأوضحت القناة أن القوات ألقت القبض على ستة من مهربي المخدرات جنوب معبر العوجة الحدودي المعروف في إسرائيل باسم «معبر نيتسانا».

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