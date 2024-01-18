24620 قتيلاً حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، اليوم، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24620 قتيلاً، غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وأفادت الوزارة، في بيان، بمقتل 172 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مشيرةً الى إصابة 61830 بجروح منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

كانت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت، اليوم، قتل وجرح 30 جندياً إسرائيلياً بعد تفجير منزل جنوب قطاع غزة.

وأوضحت القسام، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عبر منصة «إكس»، اليوم، أنه «بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً بعدد من العبوات الناسفة بقوة صهيونية راجلة مكونة من 30 جندياً بعد استدراجهم للمنزل».

وأضافت: «وفور دخولهم للمكان، تم نسفه بالكامل، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة».

وأشارت إلى «استهداف قوة صهيونية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة (تي بي جي) مضادة للتحصينات، وإيقاع خمسة قتلى من أفرادها شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع».

وكشفت أن «مجاهديها تمكنوا من استهداف دبابتين من نوع (ميركفاه) وجرافة عسكرية من نوع (D9) بقذائف الياسين 105 في منطقة عبسان شرق مدينة خانيونس».

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