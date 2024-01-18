الأردن يحمّل إسرائيل مسؤولية سلامة العاملين بمستشفاه الميداني في غزة

المصدر: أ ف ب

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حمّلت عمّان، أمس، إسرائيل مسؤولية سلامة العاملين في المستشفى الميداني الأردني في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد تعرضه لأضرار مادية بالغة نتيجة قصف إسرائيلي أدّى أيضاً إلى إصابة شخصين، في حين نفى متحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أن يكون قصف المستشفى.

وأوضح الجيش الأردني، في بيان، أن المستشفى «تعرّض لأضرار مادية بالغة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في محيطه منذ ساعات أمس حتى صباح اليوم»، مشيراً إلى وقوع اشتباكات في محيط المستشفى.

وتسبّب القصف، وفق البيان، في إصابة كادر طبي في الفخذ الأيمن واليد اليمنى إصابة متوسطة. وذكر الجيش أن المصاب «سيجلى جواً إلى المملكة لتلقي العلاج اللازم».

كما أشار البيان إلى أن «مواطناً غزياً كان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة أصيب أيضاً بشظية وعيار ناري خلال العدوان».

وأكد البيان أن «القوات المسلحة الأردنية تحمّل إسرائيل كامل المسؤولية حول سلامة مرتبات المستشفى التي تقوم بواجبها الإنساني وفق القوانين والأعراف الدولية»، واصفاً الاعتداء على المستشفى الميداني الأردني بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف».

وشدّد على ضرورة «امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص الامتناع عن مهاجمة المستشفيات كأماكن محمية، وعدم اتخاذ أي إجراءات تحول أو تعرقل قيام الكوادر الطبية من القيام بمهامها».

لكنّ المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي نفى الاتهامات الأردنية، موضحاً أن «المستشفى لا يزال سالماً، ويعمل بكامل طاقته، ويستمر في تقديم الرعاية الطبية لمحتاجيها».

وذكر المتحدّث أنّ وحدة عسكرية إسرائيلية «واجهت خلية إرهابية مجاورة للمستشفى الميداني الأردني»، مشيراً إلى أنها «لم تطلق النار إلا عندما أصبح ذلك ضرورة تشغيلية».

وقال: «بسبب المخاوف من احتمال وجود إرهابيين قرب المستشفى، تمّ توجيه الطاقم الطبي مسبقاً للذهاب إلى منطقة أكثر أماناً»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنّه «لم يتم تحديد مصدر إطلاق النار الذي أدّى، مع الأسف، إلى إصابة أحد أفراد الطاقم الطبي».

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