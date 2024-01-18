إسرائيل تقتل 10 فلسطينيين في الضفة

المصدر: طولكرم، جنين - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي عشرة فلسطينيين حتفهم، أمس، في هجومين إسرائيليين بطائرات مسيّرة في الضفة الغربية المحتلة.

حيث تنفّذ القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية واسعة، بحسب مصادر طبية ورسمية فلسطينية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عمليات عسكرية، مشيراً إلى إصابة أحد جنوده. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل خمسة أشخاص في قصف بطائرة مسيّرة في مخيم طولكرم بشمالي الضفة.

بينما نعت كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح خمسة من أعضائها قتلوا بالطريقة نفسها في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس. وقالت الكتائب إن عناصرها اغتالتهم طائرات إسرائيلية في مخيم بلاطة، «بعد اشتباكات عنيفة داخل المخيم».

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل القيادي في المخيم عبدالله أبو شلال، مشيراً إلى أن أبو شلال خطّط مع أفراد خليته لتنفيذ عملية وشيكة، وهو مسؤول عن «عمليات عدة» في العام الماضي تشمل هجوماً في القدس الشرقية.

رواية مضادة

وقالت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح إن القتلى الثلاثة من أعضائها. وذكرت ثلاثة أسماء، ولكن لم يكن من بينهم أبو شلال كما أن عائلة أبو شلال نفت مقتله. ونقلت وكالة معا الفلسطينية عن مصادر أمنية قولها إن «طائرة مسيرة قصفت مركبة قرب مفرق بردى بمحاذاة مخيم بلاطة، الأمر الذي أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها، حيث منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان».

وأكد منسق لجنة الخدمات في المخيم فيصل سلامة حصيلة القتلى. وأوضح أن الجيش الإسرائيلي حاصر المخيم منذ ساعات ما بعد منتصف الليل بطائرات وعناصر ومسيرات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان: «تقوم القوات بتفتيش المباني وألقت القبض على أربعة مطلوبين واستجوبت العشرات من المشتبه بهم، كما كشفت الأجهزة الهندسية عن عبوات ناسفة كانت مزروعة تحت الطرق لمهاجمة القوات الأمنية».

وتابع: «خلال العملية، أطلقت أعيرة نارية وألقيت عبوات ناسفة باتجاه قواتنا التي ردت بإطلاق النار، وقصفت مسيرة تابعة لنا خلية مسلحة».

مخيم طولكرم

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمنا تعاملت مع خمسة شهداء من داخل مخيم طولكرم جراء قصف إسرائيلي، مشيرة إلى إصابة اثنين من عناصرها «جراء استهداف الاحتلال مركبة إسعاف». وأكدت، في بيان أوردته وكالة «معا» الفلسطينية، أن طواقمها نقلت جثامين خمسة شهداء، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال حارة التمام في مخيم طولكرم، إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

ووفق الوكالة، فإن القوات الإسرائيلية منعت مركبات الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى المخيم لنقل المصابين، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي حاصر مكان القصف وانتشرت الدوريات الراجلة في محيطه.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني «بحملة اعتقالات واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية بين الفلسطينيين منذ فجر أمس في الضفة الغربية»، مشيراً إلى اعتقال العشرات وبينهم «ثلاث نساء للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم».

ووفقاً لوزارة الصحة في رام الله، فإن ما يزيد على 340 فلسطينياً لقوا حتفهم في الضفة منذ 7 أكتوبر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز