اشتعال سفينة جنوب عدن استُهدفت بطائرة مسيَّرة ملغومة

المصدر: رويترز، أ ب

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم، أنها تلقت تقريراً عن حادث على بعد 60 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن باليمن.

وأوضحت، في مذكرة استشارية، أن الربان أبلغ عن «تعرض السفينة لضربة باستخدام نظام جوي مسير».

وأضافت: «نشب حريق على متن السفينة، وتم إخماده الآن».

وأكدت أن طائرة مسيرة ملغومة استهدفت السفينة في خليج عدن، حيث اصطدمت الطائرة المسيَّرة بالسفينة.

ولم تحدد البحرية البريطانية جنسية السفينة على الفور، كما لم تشر للمشتبه بوقوفه وراء الهجوم.

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