لقاء مرتقب يجمع البرهان وحمدوك  لبحث وقف الحرب

المصدر: الخرطوم- وكالات

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أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، أمس، تلقيها موافقة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، على لقاء رئيس «تقدم»، رئيس الوزراء السوداني السابق، عبدالله حمدوك، لبحث سبل وقف الحرب.

وقال القيادي في التنسيقية، شهاب الطيب، في تصريح صحافي، إن «تقدم» تلقت موافقة البرهان على لقاء مع حمدوك. في الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، «تجميد التعامل» مع الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد»، على خلفية «انتهاك سيادة» السودان بعدما دعت قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، لحضور قمتها في أوغندا.

وأبلغت «الخارجية السودانية»، الرئيس الدوري لـ«إيغاد»، جيبوتي، اعتراضها على «دعوة («حميدتي») لحضور القمة في كمبالا، في سابقة خطيرة في تاريخ «إيغاد»، والمنظمات الإقليمية والدولية.

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