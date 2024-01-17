ضربة أمريكية جديدة تستهدف مواقع للحوثيين بعد استهدافهم سفينة

المصدر: عواصم - وكالات

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نفّذ الجيش الأمريكي، أمس، ضربة جديدة طالت صواريخ مضادة للسفن، تابعة للحوثيين في اليمن، نتيجة استهدافهم سفن شحن في البحر الأحمر، كان آخرها سفينة ترفع علم مالطا، تعرضت لصاروخ باليستي حوثي، وفق التصريحات الأمريكية.

وصرح مسؤولان أمريكيان لـ«رويترز»، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن الهجوم استهدف 4 صواريخ مضادة للسفن. بينما أصيبت سفينة شحن يونانية، ترفع علم مالطا، بصاروخ قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر، بحسب ما أوردت الوكالة البريطانية للأمن البحري «أمبري».

وقالت الوكالة إن سفينة شحن بضائع أصيبت بصاروخ جنوبي البحر الأحمر على بعد نحو 76 ميلاً بحرياً إلى شمال غربي الصليف.

وأكد مصدر في وزارة البحرية اليونانية، أنه تواصل مع الشركة التي تتبع لها السفينة، وأن الأخيرة أصيبت بصاروخ قبالة السواحل اليمنية. وأضاف إن الناقلة «زوغرافيا» تضم طاقماً من 24 فرداً، ولا يوجد على متنها بحارون يونانيون... وتعرّضت لأضرار محدودة بعد الاصطدام ولم يصب أي أحد بجروح، ولا تزال صالحة للإبحار، وتواصل رحلتها». ولفت المصدر إلى أنها كانت «تُبحر من فيتنام إلى إسرائيل».

وأعلن الجيش الأمريكي، أمس، أنه صادر قبل بضعة أيام مكونات صواريخ إيرانية الصنع على متن سفينة في بحر العرب كانت موجهة إلى الحوثيين. ونفذت قوات النخبة في البحرية الأمريكية («نيفي سيلز») العملية في 11 يناير في المياه الدولية قرب سواحل الصومال، وفق ما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى (سنتكوم) في بيان.

وتتضمن المضبوطات «مكونات صواريخ باليستية وصواريخ كروز»، وفق بيان سنتكوم الذي كشف أن عنصرين من قوات النخبة أعلِن فقدان أثرهما في البحر، شاركا في هذه المهمة في الأثناء، قال دبلوماسيون أوروبيون أمس، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدّموا دعماً مبدئياً لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات حركة الحوثي في البحر الأحمر.

وأضاف الدبلوماسيون أن الهدف هو تشكيل المهمة في موعد أقصاه 19 فبراير على أن تبدأ العمل سريعاً. وقال العديد من الدبلوماسيين إنهم يأملون في تسريع العملية في ضوء التوتر في المنطقة.

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