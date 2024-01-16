أعلى محكمة في لبنان تعلق أمر اعتقال وزير سابق في قضية مرفأ بيروت

المصدر: ا ب

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علقت أعلى محكمة في لبنان أمر اعتقال وزير سابق في قضية انفجار مرفأ بيروت لعام 2020، حسبما أفاد مسؤولون يوم الثلاثاء.

قال مسؤولون قضائيون، تحدثوا للأسوشيتدبرس شريطة عدم الكشف عن هوياتهم تماشيا مع اللوائح، إن رئيس محكمة التمييز، صبوح سليمان، قرر رفع مذكرة التوقيف بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس.

كان القاضي طارق بيطار، الذي قاد التحقيق في الانفجار، أصدر أمر اعتقال فنيانوس عام 2021، والذي طلب بدوره إقالة بيطار بسبب شبهة في كيفية تعامله مع قضيته.

اتهم بيطار الوزير فنيانوس وثلاثة آخرين من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين بالقتل العمد والإهمال الذي أدى لمقتل أكثر من 200 شخص في الانفجار.

كما طالب بعض السياسيين ومسؤولي الأمن بإقالة بيطار مع تزايد الغضب والانتقادات من قبل عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية مع توقف التحقيق لأكثر من عام.

وعلى الرغم من صدور مذكرات اعتقال بحق وزراء ورؤساء أجهزة أمنية، لم تعتقل السلطات أي شخص حتى الآن وسط تدخلات سياسية في عمل القضاء.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في سبتمبر عام 2020 عقوبات على فنيانوس ووزير المالية السابق، علي حسن خليل، واتهمتهما بالفساد.

أدى الانفجار الذي وقع في أغسطس عام 2020 - وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة في العالم على الإطلاق - إلى مقتل ما لا يقل عن 218 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف، وفقا لإحصاء الأسوشيتدبرس.

كما دمر مساحات شاسعة من بيروت، وتسبب في خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

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