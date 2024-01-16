قصف عنيف على جنوب قطاع غزة ودفعة صواريخ في اتجاه إسرائيل

المصدر: أ ف ب

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تعرّضت مناطق في جنوب قطاع غزة "الثلاثاء" لقصف إسرائيلي عنيف بعد ساعات على إعلان إسرائيل أن مرحلة العمليات "المكثفة" في الجنوب "ستنتهي قريبا"، وسط تواصل التصعيد في المنطقة.

وسُمع دوي انفجارات وقصف مدفعي في جنوب القطاع، وكان الطيران الإسرائيلي قصف خلال الليل منطقة خان يونس، كبرى مدن جنوب القطاع وحيث تتركّز العمليات البرية والغارات الجوية منذ أسابيع. وأشار إلى أنّ قواته استهدفت أيضاً نحو مئة منصّة لإطلاق الصواريخ في بيت لاهيا في شمال القطاع، ما أسفر عن مقتل العشرات.

وأعلن حركة حماس أن الضربات الإسرائيلية على مجمل القطاع مساء "الإثنين" وخلال الليل أسفرت عن سقوط 78 قتيلا والعديد من الجرحى.

في غضون ذلك، أفادت السلطات الإسرائيلية بأنّ صواريخ أُطلقت فجراً من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل من دون وقوع إصابات. وتمّ اعتراض معظمها بواسطة نظام القبة الحديدية فوق مستوطنة أوفاكيم.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في قطاع غزة، ليرتفع عدد جنوده الذين قُتلوا منذ بدء الهجوم البرّي الإسرائيلي في 27 أكتوبر، إلى 190 جندياً.

وصرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مساء "الإثنين" بأنه عند اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قبل أكثر من مئة يوم "أوضحنا أن مرحلة العمليات المكثّفة ستستمر لنحو ثلاثة أشهر".

وأضاف "هذه المرحلة تشارف على نهايتها في شمال قطاع غزة. في الجنوب، سنتوصل إلى ذلك وسينتهي الأمر قريبا"، مضيفا "يقترب الوقت الذي سننتقل فيه إلى المرحلة التالية"، من دون تحديد إطار زمني.

ونزح مئات آلاف الفلسطينيين من شمال القطاع المحاصر الى الجنوب بعد إنذارات إسرائيلية متتالية في الأسابيع الأولى من الحرب للإخلاء، وهرباً من القصف والهجوم البري الإسرائيلي. وأعلن الجيش الإسرائيلي في السادس من يناير "تفكيك الهيكلية العسكرية" لحركة حماس في الشمال.

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