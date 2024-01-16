ضربات صاروخية على العراق.. وصفارات الإنذار تدوّي بمحيط القنصلية الأمريكية

المصدر: د ب أ، رويترز، أ ف ب

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أعلن مسؤولان أمريكيان أن ضربات صاروخية وقعت اليوم قرب مدينة أربيل شمالي العراق، مؤكدين أنها لم تستهدف أي منشآت أمريكية.

وأوضح المسؤولان أنه لم تقع أي إصابات في صفوف الأمريكيين خلال الهجوم، في حين رفضا الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وأفادت وسائل إعلام كردية بسماع دوي انفجارات في مدينة أربيل (450كم شمالي بغداد).

وذكرت شبكة «رووداو» الإخبارية أن أصوات انفجارات كبيرة دوَّت في أنحاء مدينة أربيل العراقية، ولم تُعرف أسبابها على الفور، بينما دوَّت صافرات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي منبهة بوقوع الانفجارات.

وبحسب الشبكة، فإن عدد الانفجارات بلغ 15 انفجاراً قرب منطقة «ملا أومر» في أربيل، ما آثار الهلع بين الأهالي.

من جهته، أعلن مجلس أمن إقليم كردستان، في بيان، مقتل أربعة مدنيين وإصابة ستة آخرين.

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