عملية دهس قرب تل أبيب و3 قتلى فلسطينيين في الضفة

المصدر: القدس - أ.ف.ب

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قتلت امرأة وأصيب ما لا يقل عن 17 شخصاً آخرين بجروح أمس، في عملية دهس في رعنانا شمالي تل أبيب، وفق ما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.

وقال قائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شابتاي للصحافيين إن «منفذي الهجوم هما قريبان من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. قادا مركبتين ..وقاما بدهس عدة أشخاص».

وأفاد مستشفى مئير الطبي في كفار سابا بالقرب من رعنانا في بيان أن «امرأة مصابة وصلت في حالة حرجة بعد أن صدمتها سيارة في رعنانا وتوفيت متأثرة بجروحها رغم جهودنا لإنقاذها».

وأفادت خدمات الإسعاف أنها أحصت 17 جريحاً على الأقل، بينهم اثنان في حالة خطيرة.

من جهته، قال جهاز الأمن الداخلي «شين بيت» في بيان إنه يحقق مع المشتبه بهما اللذين يبلغان من العمر 25 و44 عاماً.

ونقلت وكالة رويترز عن آفي بيتون قائد شرطة المنطقة الوسطى قوله للصحافيين في رعنانا، حيث وقع الحادث «لقد خرجا معاً في نفس الوقت إلى وجهتين مختلفتين وأخذا سيارتين ونفذا سلسلة من عمليات الدهس».

في الضفة

إلى ذلك، لقي ثلاثة فلسطينيين حتفهم برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة أمس. ولقي فارس محمود عبدالله خليفة حتفه برصاص الجيش الإسرائيلي قرب طولكرم، وكذلك الشاب محمد حسن أبو سباع (22 عاماً) والفتاة عهد محمود أولاد محمد (24 عاماً) في دورا بالخليل.كما اعتقل الجيش الإسرائيلي 25 طالباً من جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس بتهمة الانتماء إلى حركة حماس.

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