البرهان يجدد رفضه لقاء حميدتي ويتمسك بمخرجات جيبوتي

المصدر: الخرطوم - وكالات

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جدد مجلس السيادة الانتقالي في السودان رفضه عقد لقاء بين رئيسه عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشدد على أهمية تنفيذ نتائج القمة الأخيرة للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيغاد) التي عقدت في جيبوتي لحل الأزمة السودانية.

وفي اجتماع دوري له شدد المجلس على أن الحكومة ترى أنه لا موجب لعقد قمة إيغاد في أوغندا، كما هو مقرر في 18 يناير الجاري، لمناقشة الأوضاع في السودان.

وكان البرهان عقد أول من أمس اجتماعاً مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رمضان لعمامرة، حيث يجري الأخير جولة في السودان لبحث سبل إنهاء الحرب. وحسب وكالة الأنباء السودانية، فقد عرض البرهان على المبعوث الأممي انتهاكات ضد الدولة ومؤسساتها والبنى التحتية، وضد ممتلكات المواطنين.

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