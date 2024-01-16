مسؤولون أمميون: غزة مهددة بالجوع والمرض على نطاق واسع

المصدر: غزة - أ.ب

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حذر رؤساء ثلاث وكالات رئيسية تابعة للأمم المتحدة، أمس، من أن غزة بحاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات وإلا فإن سكانها سيعانون من المجاعة والمرض على نطاق واسع.

وفي حين أن رؤساء وكالات الأمم المتحدة لم يوجهوا أصابع الاتهام مباشرة إلى إسرائيل، إلا أنهم قالوا إن تسليم المساعدات يتعرقل، بسبب فتح عدد قليل للغاية من المعابر الحدودية، وبطء عملية فحص الشاحنات والبضائع المتجهة إلى غزة، واستمرار القتال في جميع أنحاء القطاع، وهي الأمور التي تلعب إسرائيل دوراً حاسماً فيها.

وقال برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية إنه يجب فتح طرق دخول جديدة إلى غزة، ويجب السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول كل يوم، ويجب السماح لعمال الإغاثة وأولئك الذين يطلبون المساعدة بالتنقل بأمان.

وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: «إن الناس في غزة يواجهون خطر الموت من الجوع على بعد أميال قليلة من شاحنات مملوءة بالأغذية. كل ساعة ضائعة تعرض حياة عدد لا يحصى من الناس للخطر».

وذكرت وكالات الأمم المتحدة أنها تريد الوصول إلى ميناء أسدود على بعد حوالي 40 كيلومتراً شمال غزة، وهو ما تقول إنه سيسمح بشحن كميات أكبر من المساعدات، ثم إرسالها مباشرة إلى شمال غزة، والتي قامت إسرائيل بتسوية جزء كبير منها بالأرض في الأسابيع الأولى للحرب.

وألقت إسرائيل باللوم على الأمم المتحدة، ومنظمات أخرى في مشاكل توصيل المساعدات، وقال موشيه تيترو، المسؤول الإسرائيلي في وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي هيئة تابعة لوزارة الدفاع مسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية: إن تسليم المساعدات سيكون أكثر بساطة إذا زادت الأمم المتحدة عدد العمال القادرين على تلقي الإمدادات وتعبئتها.

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