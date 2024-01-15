في فيديو جديد.. «حماس» تكشف مصير الرهائن الإسرائيليين الثلاث

المصدر: أ ف ب

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كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مصير الرهائن الإسرائيليين الثلاث الذين ظهروا في مقطع فيديو نشرته أمس.

وأعلنت حماس مقتل اثنين من الرهائن الإسرائيليين اللذين تحتجزهم منذ هجوم السابع من أكتوبر، وذلك من جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة، بحسب فيديو نشرته اليوم.

وظهرت في الشريط امرأة هي رهينة بدورها، تتحدث عن أن رجلين كانا محتجزين معها، قد قُتلا.

وأكدت كتائب عز الدين القسام، في بيان، مقتل الرهينتين «في قصف للجيش الصهيوني على غزة». ولا يتضمن الفيديو أي إشارة إلى تاريخ تصويره.

وبثّت حركة حماس، مساء أمس، مقطع فيديو يُظهر الرهائن الثلاث أحياء، حيث طالبوا السلطات الإسرائيلية بالعمل على إطلاق سراحهم.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ الشابة هي نوا أرغاماني (26 عاماً) التي خُطفت خلال مهرجان موسيقي جنوبي إسرائيل في السابع من أكتوبر، أما الرجلان فهما يوسي شرعابي (53 عاماً)، وإيتاي سفيرسكي (38 عاماً)، اللذان خُطفا من كيبوتس بئيري.

وبعد نشر الفيديو، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن حماس تمارس ضغطاً نفسياً على عائلات الرهائن.

وقال، في مؤتمر صحافي، إن الجيش يوفر المساعدة لعائلات الرهائن، ويبقيهم على اطلاع بشأن تطورات هذا الملف.

وأكد غالانت أن حماس تعرّضت لضربة قوية من قبل الجيش الإسرائيلي، مضيفاً: «ما تبقّى لها هو أن تمسّ وتراً حساساً في المجتمع الاسرائيلي من خلال إساءات نفسية حيال أفراد العائلات» للرهائن.

وشدد على أن الحرب ستكون السبيل الوحيد لإطلاق سراح الرهائن من خلال فرض ضغط عسكري إضافي على حماس.

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