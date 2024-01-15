في فيديو نشرته «حماس».. 3 رهائن يناشدون إسرائيل إطلاق سراحهم

المصدر: رويترز، أ ف ب

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نشرت حركة «حماس» مقطعاً مصوراً، أمس، يُظهر ثلاثة من الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم في غزة، وهم يناشدون حكومتهم وقف الهجوم على الحركة وإطلاق سراحهم، وذلك بالتزامن مع مرور 100 يوم على بدء الحرب.

وفي التسجيل المقتضب، يظهر الرهائن الثلاثة وهم رجلان وامرأة، كلّ بمفرده، معرّفاً عن نفسه بالعبرية، ومطالباً السلطات الإسرائيلية بالعمل على إعادته إلى دياره. ولم يتّضح في الحال متى التُقطت هذه المشاهد.

وانتهى التسجيل المصوَّر بعبارة تقول إن حماس ستكشف غداً عن مصائرهم.

وذكرت الحركة، في وقت سابق، أمس، أنها فقدت الاتصال ببعض الرهائن وسط قصف إسرائيلي على غزة، قالت إنه ربما أدى إلى مقتلهم.

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