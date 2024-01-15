قطاع غزة في اليوم المئة: وضع إنساني يزداد سوءاً

المصدر: غزة - وكالات

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مع إتمام الحرب في قطاع غزة يومها المئة، يغرق سكان القطاع في أزمة إنسانية كبيرة، مع إصرار إسرائيل على مواصلة الحرب.

وأطبقت إسرائيل حصارها المفروض على القطاع، ما تسبّب بنقص خطير في الغذاء والوقود والمواد الأساسية في جميع أنحاء القطاع. وقال المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة فيليب لازاريني الذي يزور القطاع، إن «جسامة الموت والدمار والتهجير والجوع والخسارة والحزن في الأيام المئة الماضية تلطخ إنسانيتنا المشتركة».

وأكد أن جيلاً كاملاً من أطفال غزة يعاني من «صدمة نفسية»، والأمراض مستمرة في الانتشار و«المجاعة» تلوح في الأفق. وتزيد موجة البرد والأمطار التي تهطل في المنطقة صعوبة الحياة اليومية للعائلات التي تخيم في ساحة مجمع النصر الطبي. وقالت نبيلة أبو زايد (40 عاماً) بأسف «لكن إلى أين نذهب؟».

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 1,9 مليون شخص أو نحو 85 بالمئة من سكان قطاع غزة، اضطروا إلى مغادرة منازلهم. ويلجأ كثيرون إلى رفح أو إلى مناطق أخرى في جنوب هذه المنطقة الصغيرة، بينما تكرر وزارة الصحة غياب البنى التحتية الكافية لاستيعاب النازحين. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن أقل من نصف المستشفيات في القطاع تعمل وجزئياً فقط. وفي رفح بجنوب القطاع، قالت نانا وهي طالبة في المدرسة الثانوية تبلغ من العمر 17 عاماً نزحت من شمال القطاع، إن 100 يوم من الحرب «قلبت حياتنا رأساً على عقب». وأضافت «إحنا بنطالب الاحتلال.. مش بس بوقف الحرب بل أيضاً التعويض عن الضرر النفسي والتشريد والمعاناة اللي عايشينها».

ولحق الدمار بمعظم مستشفيات القطاع، وصار الجوع خطراً متفاقماً، وتنذر أزمة إنسانية متردية بالتسبب في إزهاق أرواح عدد أكبر من سكان القطاع ممن لقوا حتفهم بسبب القصف الإسرائيلي. واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر بالتزامن مع مرور مئة يوم على الحرب، إسرائيل بالتسبب «في دائرة موت محقق بأشكال مختلفة تهدد حياة المواطنين في قطاع غزة».

وقال خالد أبو عويضة، الذي فقد 22 فرداً من عائلته في ضربة جوية ولا يزال يبحث عبثاً بين تلال أنقاض منزل عائلته عن أي مؤشرات على وجود ثلاثة أطفال مدفونين تحتها «كل يوم باجي باتحسر عليهم.. نطلعهم مش عارفين.. مفيش إمكانيات لتطليعهم».

وانتابت الرأي العام في العالم حالة من الصدمة أيضاً، وانعكست مرارة الصراع في خروج مظاهرات غاضبة في شوارع مدن أوروبية وجامعات أمريكية ألقت بظلالها على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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