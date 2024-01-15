غزة تحت حرب مستمرة وبايدن محبط من نتانياهو

المصدر: غزة - وكالات

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كشف تقرير أمس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ يشعر بإحباط متزايد تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بسبب رفض الأخير معظم طلبات الإدارة الأمريكية بشأن الحرب في غزة التي تتعرض لقصف مستمر ونزوح متواصل منذ 100 يوم.

وذكرت مصادر لموقع «أكسيوس» نقلاً عن 4 مسؤولين أمريكيين، أن «بايدن لم يتحدث مع نتانياهو منذ 20 يوماً، أي منذ المكالمة المتوترة في 23 ديسمبر، التي ختمها الرئيس الأمريكي بالقول: هذه المكالمة انتهت». وقال مسؤول أمريكي على دراية مباشرة بتطورات الأزمة بين الزعيمين: «الوضع مزر ونحن عالقون.

وصبر الرئيس بدأ ينفد»، وذكر آخر: «هناك إحباط كبير لدى بايدن». وفي السياق ذاته، كشف السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، الذي كان على اتصال وثيق مع المسؤولين الأمريكيين بشأن الحرب في غزة: «في كل منعطف كان نتانياهو يتجاهل بايدن. إنهم يتوسلون إلى ائتلاف نتانياهو لكنهم يتعرضون للصفعات مراراً وتكراراً».

ويشير «أكسيوس» إلى أن سبب غضب بايدن هو رفض نتانياهو للطلبات التي تمثل أولويات لواشنطن، مثل قضية عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، وعدم القيام بما يكفي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعدم رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي في مناقشة خطط اليوم التالي للحرب، ورفضه للخطة الأمريكية الخاصة بإصلاح السلطة الفلسطينية ليكون لها دور في مرحلة ما بعد حماس في غزة.

في الأثناء، قصفت دبابات وطائرات إسرائيلية أهدافاً في جنوب ووسط القطاع، أمس، ووقعت معارك عنيفة في بعض المناطق مع مرور 100 يوم على بدء الحرب. وانقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت لليوم الثالث على التوالي، ما عقد جهود فرق الطوارئ والإسعاف، التي تحاول مساعدة ضحايا القصف والغارات. وتركز القتال في خانيونس جنوبي القطاع والبريج والمغازي وسطه، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عدداً من المسلحين.

وقالت وزارة الصحة في القطاع، إن 125 لقوا حتفهم وأصيب 265 آخرون، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الضحايا منذ بدء الحرب إلى ما يقرب من 24 ألفاً، فضلاً عن أكثر من 60 ألف مصاب. وقال مسؤولون في قطاع الصحة، إن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة صحافي فلسطيني في شمال القطاع، ما يرفع عدد الصحافيين، الذين لقوا حتفهم في القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 100، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه انتقل إلى مرحلة جديدة من الحرب تركز على الطرف الجنوبي من القطاع، بعد أن ركزت المرحلة الأولية على شمال القطاع، الذي تقع به مدينة غزة. ويتجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الدعوات لوقف إطلاق النار، ويقول إن إسرائيل ستستمر في الحرب حتى تحقق النصر الكامل على «حماس».

وفي القاهرة، طالب وزيرا خارجية الصين ومصر بوقف لإطلاق النار، وبإقامة دولة فلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة. وفي مؤتمر صحافي مشترك في بداية جولة أفريقية، طالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره المصري سامح شكري بإقامة «دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية»، كما طالبا في بيان مشترك بـ«الوقف الفوري الكامل لإطلاق النار ووقف كافة أعمال العنف والقتل واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية».

وطالبت القاهرة وبكين في البيان بـ«خلق أفق سياسي للسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتعايش بين الشعبين، وذلك من خلال البدء في تنفيذ رؤية حل الدولتين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة».

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