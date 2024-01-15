مقتل صحفي فلسطيني بقناة «الغد» التلفزيونية في غزة

المصدر: أ ف ب

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قُتل صحفي فلسطيني يبلغ 28 عاماً يعمل لدى قناة «الغد» التلفزيونية التي مقرها في القاهرة، اليوم، في قطاع غزة، بحسب الوسيلة الإعلامية التي عزت مصرعه إلى قصف للجيش الإسرائيلي.

وأوضحت القناة، على موقع «إكس»، أن «يزن الزويدي مصور قناة الغد منذ 6 سنوات، استُشهد وشقيقه جراء القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة»، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وإضافة إلى الزويدي، قُتل 82 صحافياً وعاملاً في وسائل إعلام معظمهم من الفلسطينيين، منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، وفق لجنة حماية الصحافيين.

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الاثنين، عن قلقها الكبير إزاء الحصيلة المرتفعة للصحافيين الذين قُتلوا في قطاع غزة.

وأعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، أن تحقيقه في جرائم حرب في غزة يشمل الجرائم المحتملة بحق صحافيين.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد هجوم غير مسبوق شنَّته الحركة على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر، أدى إلى مقتل نحو 1140 شخصاً.

واقتيد نحو 250 شخصاً خلال الهجوم واحتُجزوا رهائن، فيما أُطلق سراح نحو مئة منهم خلال هدنة لأسبوع أُبرمت في نوفمبر.

وأدى القصف الإسرائيلي على القطاع، مترافقاً مع هجوم بري، اعتباراً من 27 أكتوبر، إلى مقتل 23968 شخصاً، غالبيتهم نساء وأطفال، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.

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