«حماس» ترجّح مقتل عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين في غزة

المصدر: أ ف ب

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أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، أن عدداً كبيراً من الرهائن، الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة، قُتلوا على الأرجح، محملةً القيادة الإسرائيلية مسؤولية ذلك.

وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، في بيان عبر التلفزيون، إن «مصير العديد من أسرى ومحتجزي العدو بات خلال الأسابيع الأخيرة مجهولاً، أما الباقون فهم جميعاً دخلوا نفق المجهول بفعل العدوان الصهيوني».

وأضاف: «على الأغلب، سيكون العديد منهم قد قُتل مؤخراً، فيما لا يزال الباقون في خطر داهم وكبير كل ساعة، وقيادة العدو وجيشه يتحملون كامل المسؤولية».

وتابع: «أُبلغنا من جهات عدة في جبهات المقاومة بأنهم يسعون لتوسيع ضرباتهم للعدو في قابل الأيام في ظل استمرار العدوان على غزة».

وأردف: «بعد مئة يوم من المعركة والمواجهة والتصدي للعدوان، هذه هي قيادة العدو تتجرع الألم وتخوض في وحل الفشل والإخفاق».

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