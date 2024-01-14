بالأرقام .. حصاد 100 يوم من الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة

المصدر: ا ب

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بعد مرور 100 يوم على بدايتها، باتت الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة حماس بمثابة الصراع الأطول زمنا والأكثر دموية وتدميرا بين العدوين اللدودين.

اندلع القتال في 7 أكتوبر الماضي عندما شنت حماس هجوما مميتا على جنوب إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، استهدفت إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة بغارات جوية وهجوم بري، ما أحدث دمارا غير مسبوق وسوى أحياء بأكملها بالأرض.

وقال مراقبو الأمم المتحدة إن الرد الإسرائيلي على هجوم حماس أدى إلى نزوح الغالبية العظمى من الفلسطينيين في غزة، كما أوقف العمل في أكثر من نصف مستشفيات القطاع وتسبب في انتشار الجوع هناك.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قلص عملياته حاليا في المنطقة الشمالية من غزة والتي تضررت بشدة.

ولكن في الجنوب، حيث يقول الجيش الإسرائيلي إن قادة حماس يختبئون، فإنه يتقدم بكامل قوته.

وفي غضون ذلك، اندلعت مناوشات على الحدود اللبنانية كل يوم تقريبا منذ بدء الحرب.

وفيما يلي إطلالة على أهم الإحصاءات المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس، والتي تم الحصول عليها من وزارة الصحة الفلسطينية ومسؤولين إسرائيليين بالإضافة إلى المراقبين الدوليين وجماعات الإغاثة:

- إجمالي القتلى

عدد القتلى الفلسطينيين في غزة: 23843

عدد القتلى في إسرائيل: أكثر من 1200

عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية: 347

- القتلى المدنيون

حصيلة القتلى المدنيين في غزة جراء الحرب غير معروفة بالتحديد، لكن النساء والأطفال يشكلون ما يقدر بثلثي عدد القتلى

عدد المدنيين الذين قتلوا في إسرائيل في 7 أكتوبر: 790

عدد القتلى من موظفي الأمم المتحدة في غزة: 148

عدد القتلى من العاملين في مجال الصحة في غزة: 337 على الأقل

عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة: 82

- القتلى من الجنود والمسلحين

عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في 7 أكتوبر: 314

عدد المسلحين الذين قتلتهم إسرائيل: أكثر من 8000

عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجوم البري على غزة: 188

عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الجبهة الشمالية: 9

عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا بنيران صديقة أو "حوادث" في غزة والشمال: 29

- حجم الدمار/الوضع الإنساني في غزة

نسبة المباني المتضررة/المدمرة في غزة: 45-56 بالمائة

عدد مستشفيات غزة التي تعمل بشكل جزئي: 15/36

عدد المدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون "الجوع والمجاعة الكارثية": 576600 (26 بالمائة من السكان)

نسبة المباني المدرسية المتضررة في غزة: أكثر من 69 بالمائة

عدد المساجد المتضررة: 142

عدد الكنائس المتضررة: 3

عدد سيارات الإسعاف المتضررة: 121

عدد الطلاب خارج المدارس: 625000 (100 بالمائة من الطلاب)

- الإصابات

عدد الجرحى الفلسطينيين في غزة: 60005

عدد الجرحى الفلسطينيين في الضفة الغربية: أكثر من 4000

إجمالي عدد المصابين الإسرائيليين: 12536

عدد الجرحى من الجنود الإسرائيليين في الهجوم البري: 1085

عدد الجنود الإسرائيليين المصابين منذ 7 أكتوبر: 2496

- النزوح

عدد الفلسطينيين المهجرين في غزة: 1.9 مليون (85 بالمائة من سكان غزة)

عدد الإسرائيليين النازحين من البلدات الحدودية الشمالية والجنوبية: 249263 (2.6 بالمائة من السكان)

- الرهائن/الأسرى

عدد الرهائن الذين احتجزتهم حماس في 7 أكتوبر: نحو 253

عدد الرهائن المفرج عنهم: 121

عدد الرهائن الذين تم اقتيادهم في 7 أكتوبر وما زالوا في القطاع: 132

111 رجلا و19 امرأة وطفلان

121 إسرائيليا و11 أجنبيا

عدد الرهائن الذين قتلوا أو توفوا في أسر حماس: 33

عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم خلال توقف القتال لمدة أسبوع: 240

- الذخائر

عدد الصواريخ التي تم إطلاقها باتجاه إسرائيل: 14 ألف صاروخ

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