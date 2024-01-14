الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان غزة الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه

المصدر: د ب ا

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طلب الجيش الاسرائيلي من سكان قطاع غزة، اليوم الاحد، الانتقال من شمال القطاع المحاصر إلى جنوبه، منوها إلى إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين، وتحويله إلى طريق آخر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الليفتنانت كولونيل، أفيخاي ادرعي، في منشور على حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "يا سكان قطاع غزة، جيش الدفاع يعمل بقوة ضد حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة"، مضيفا: "تم إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين حيث يتم تحويل موقعه إلى شارع الرشيد (البحر)".

وأوضح ادرعي في المنشور الذي تم بثه باللغة العربية، أن الممر الإنساني على شارع الرشيد (البحر) "سيكون مفتوحا أمام الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه فقط، سواء مشيا على الأقدام أو على متن السيارات بين الساعات 09.00 صباحا (07.00 بتوقيت غرينتش) و16.00 عصرا".

وأضاف: "كما سيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في الحي الإداري في رفح، اعتبارا من الساعة 10.00 صباحا ولغاية 14:00 ظهرا، لغرض التزود".

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