نتانياهو يتحدى «لاهاي» بمواصلة الحرب على غزة

المصدر: غزة - وكالات

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أشهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، تحديه لمحكمة العدل الدولية، قائلاً: إنها لن تردع إسرائيل عن مواصلة حربها في قطاع غزة، حيث تدخل الحرب على غزة يومها الـ 100، اليوم.

جاء ذلك بعدما رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وقال نتانياهو في خطاب بثه التلفزيون: «لن يوقفنا أحد، لا «لاهاي»..لا أحد».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سيدرس السماح بعودة المدنيين الفلسطينيين النازحين من شمال القطاع عندما يرى أنه لا يوجد خطر عليهم من القتال الذي وصفه بأنه مستمر في الشمال.

ورداً على سؤال حول مصير مئات الآلاف من النازحين من شمال غزة، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي، لصحافيين: «عندما نعلم أنه لا يوجد خطر على السكان، سنكون قادرين على النظر في إعادتهم».

مواصلة القصف

وواصلت إسرائيل قصف غزة مع دنو حربها الدامية في القطاع الفلسطيني يومها المئة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن الضربات الإسرائيلية قتلت 135 فلسطينياً وأصابت 312 خلال الـ24 ساعة. وأضاف إن 23843 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في المجمل منذ السابع من أكتوبر.

وسقط عشرات القتلى، في القطاع الذي قصفه الجيش الإسرائيلي، أمس، في اليوم الـ 99 من الحرب.

وتحدثت تقارير عن قصف ليلي كثيف في مدينة خانيونس الكبيرة التي تشهد معارك، وكذلك في رفح قرب الحدود مع مصر، والتي فر إليها مئات الآلاف من سكان غزة بحثاً عن أمان مفقود.

وأفادت وزارة الصحة في القطاع بأن الغارات الإسرائيلية أودت بحياة أكثر من 60 شخصاً، معظمهم من الأطفال والنساء، وجرح العشرات.

وذكرت وزارة الصحة أن غارة جوية إسرائيلية على منزل احتمت به عائلتان نازحتان في مدينة رفح جنوبي القطاع، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص. وقال المواطن الفلسطيني باسم عرفة، وهو يحمل صورة طفلة من قريباته قُتلت وفي يدها قطعة خبز، إن أفراد العائلتين كانوا يتناولون وجبة العشاء عندما تعرض المنزل للقصف أول من أمس.

ووردت تقارير عن مقتل أكثر من 20 شخصاً شمالي القطاع في بيت لاهيا، وحي الدرج بمدينة غزة.

معارك عنيفة

في وسط قطاع غزة، تحدث سكان عن معارك عنيفة بالأسلحة وقصف بالدبابات وغارات جوية إسرائيلية على مخيمات البريج والنصيرات والمغازي للاجئين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين ومركز قيادة تابعاً لحركة حماس في هذه المخيمات. وشوهدت القوات الإسرائيلية أيضاً على أطراف دير البلح الواقعة إلى الغرب، والتي كانت إسرائيل تطلب من السكان النزوح إليها.

وأفاد شهود بأن حافلة أصيبت في مكان قريب بصاروخ إسرائيلي. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر عشرات من مواقع إطلاق الصواريخ وقتل في غارات جوية أربعة مقاتلين في خانيونس. أما في وسط القطاع، فقال إنه قتل مسلحين في «مركز قيادة تابع لحماس».

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