عروسان فلسطينيان يتحديان الحرب بحفل زفاف

المصدر: رفح - أ.ف.ب

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وسط الزغاريد وفي مدرسة تعج بالنازحين في رفح، عقد مصطفى وأفنان قرانهما محاطان بالأطفال والأقارب، تأكيداً لإرادة الحياة على الرغم من الحرب والدمار والموت في غزة.

أفنان البالغة من العمر 17 عاماً ارتدت ثوباً فلسطينياً أبيض مطرزاً بالأحمر، بمناسبة زواجها من مصطفى ابن الـ 26 عاماً، وقد ارتدى سترة سوداء بلا أكمام وبنطال جينز.

مراسم الزفاف جرت على نحو لم يخطر في بال العريسين في فصل دراسي تكدست فيه الملابس، في مدرسة تابعة لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

حب الحياة

يقول أيمن شملخ، عم العريس: «طُلب منا أن نُخلي منازلنا عندما طالت الضربات الأولى مدينة غزة. حدث ذلك قبل أن تبدأ القوات الإسرائيلية عملياتها البرية في 27 أكتوبر وهدفها المعلن القضاء على حماس وتحرير الأسرى المحتجزين في غزة».

ويضيف: «جئنا إلى رفح، في جنوب القطاع على الحدود مع مصر هرباً من القتال الدائر بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، على غرار عدد كبير من النازحين الذين قدرت الأمم المتحدة عددهم بنحو 1.9 مليون شخص من أصل سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة».

وتابع: «استقرينا في المدارس والخيام. دُمر المنزل الذي كان من المفترض أن يسكنه العروسان، ومع استمرار الحرب وجدنا أن من الأفضل لهما أن يتزوجا».

تجهيزات

وأشار محمد جبريل، والد العروس، إلى أن «التجهيزات المعتادة لحفل الزفاف غير متوفرة» ولا يمكن إقامة عرس تقليدي لكن الملابس متوفرة وإن كانت «نادرة وباهظة الثمن».

تمكنت أفنان من الحصول على بعض الملابس، بالإضافة إلى قليل من مستحضرات التجميل وأحمر الشفاه. وبدت زينتها متناقضة مع مشاهد الحرمان والجوع وبرك الماء التي خلفها المطر والمراحيض التي يضطر مئات الأشخاص لتقاسمها.

وتحت أنظار حشد تجمع في باحة المدرسة وممراتها، ركب الزوجان سيارة سوداء توجهت بهما إلى الخيمة التي سيقيمان فيها. وقال والد العروس «نحن شعب يحب الحياة رغم الموت والقتل والدمار».

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